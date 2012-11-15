Арена Ваших Побед "ЛЁД"
Уточняйте расписание и приходите к нам!
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!!!!!!!!
В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ,ОБНОВЛЯЙТЕ СТРАНИЦУ.
РАСПИСАНИЕ ЛЁД-2
С 27 ноября по 03 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Массовые катания:
12.45 -13.45
14.00 -15.00
16.30 - 17.30
Час хоккея:
10.15 - 11.15
11.30 -12.30
15.15 -16.15
20.15 -21.15
ВТОРНИК
Массовые катания:
12.30 -13.30
13.45 -14.45
17.30 - 18.30
Час хоккея:
10.00 - 11.00
11.15 - 12.15
15.00-16.00
СРЕДА
Массовые катания:
12.45 -13.45
14.00 -15.00
Час хоккея:
10.15 - 11.15
11.30 -12.3
15.15 - 16.15
20.15 - 21.15
ЧЕТВЕРГ
Массовые катания:
12.30 - 13.30
13.45 -14.45
16.15 - 17.15
Час хоккея:
10.00 - 11.00
11.15 -12.15
15.00 -16.00
ПЯТНИЦА
Массовые катания:
12.45 -13.45
14.00 -15.00
Час хоккея:
10.15 - 11.15
11.30 -12.30
15.15 -16.15
СУББОТА
Массовые катания:
11.15 - 12.15
15.00 - 16.00
17.30 -18.30
20.00 -21.00
Час хоккея:
16.15 -17.15
18.45 -19.45
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Массовые катания:
11.15 -12.15
13.45 -14.45
16.15 -17.15
18.45 -19.45
Час хоккея:
10.00 -11.00
12.30 -13.30
15.00 -16.00
17.30 -18.30
20.00 -21.00
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!!!!!!!!
В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ,ОБНОВЛЯЙТЕ СТРАНИЦУ.
РАСПИСАНИЕ ЛЕД-3
27.11 - 03.12
Понедельник
Массовые катания
10.00-11.00
11.15-12.15
13.45-14.45
16.15-17.15
20:00-21:00
Час хоккея
15.00-16.00
Вторник
Массовые катания
10.00-11.00
11.15-12.15
13.45-14.45
16.15-17.15
Час хоккея
15.00-16.00
Среда
Массовые катания
10.00-11.00
11.15-12.15
12.30-13.30
13.45-14.45
16.15-17.15
Час хоккея
15.00-16.00
Четверг
Массовые катания
10.00-11.00
11.15-12.15
12.30-13.30
13.45-14.45
16.15-17.15
17.30.18.30
20.00-21.00
Час хоккея
15.00-16.00
Пятница
Массовые катания
10.00-11.00
11.15-12.15
12.30-13.30
13.45-14.45
16.15-17.15
Час хоккея
15.00-16.00
СУББОТА
Массовые катания
12.30-13.30
16:15-17:15
17:30-18:30
18:45-19:45
Час хоккея
13.45-14.45
Воскресенье
Массовые катания
10.00-11.00
12.30-13.30
15:00-16:00
16:15-17:15
17:30-18:30
18.45-19.45
Час хоккея
13.45-14.45
Прокат коньков
300 р
Аренда льда
от 5000 р
Массовые катания
500 р
О вас узнает ВЕСЬ район!
1. КОЛИЧЕСТВО потенциальных клиентов:
10 000 человек (проходимость арены в месяц)
2. СТОИМОСТЬ одного рекламного места:
5000 ₽ / месяц (без учета печати и монтажа)
3. РАЗМЕР рекламоносителя: 960 мм х 3000 мм
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь по телефону:
8 (911) 000-61-62
1. КОЛИЧЕСТВО потенциальных клиентов: 10 000 человек (проходимость арены в месяц)
2. СТОИМОСТЬ одного рекламного места: 5000 ₽ / месяц (без учета печати и монтажа)
3. РАЗМЕР рекламоносителя: 1200 мм х 2400 мм
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь по телефону:
8 (911) 000-61-62