Арена Ваших Побед "ЛЁД"
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8 (911) 000-61-62
- Арена Лед-3 (Московский пр.133)
8 (911) 006-61-62
- Арена Лед - 2 (м. Парнас)
Арена Лёд 1 и Лёд-2 (м.Парнас)
Арена Лёд-3 (Московский пр. 133)
8 (911) 099-61-62
Контакты
- Арена Лед-4 (м. Чкаловская)
Открытие новой арены! ЛЕД - 4
 У нас новая арена на Петроградке!
800 метров от метро Чкаловская


Совсем скоро мы. откроем свои двери для спортсменов и любителей хоккея, фигурного катания и простых прогулок на коньках! Массовые катания и час хоккея, как всегда в нашем расписании!


ДОСТУПНА АРЕНДА для школ фигурного катания и хоккейных клубов!

Следите за новостями!
ПЕТРОГРАДКА | ул. Газовая 10
ЛЁД-4 +7 (911) 006 61 62

Арена Ваших Побед "ЛЁД"

Ледовый каток «Лёд» - это спортивная профессиональная площадка регламентный лёд размером 26х56 метров. У нас 3 арены в двух районах города: ЛЕД 1-2 одинаково близко для жителей Парнаса и Девяткино, а арена ЛЕД-3 расположена между станциями метро Электросила и Московские ворота (возле Максидома). Можно поиграть в хоккей, отточить навыки фигурного катания, да и просто осуществить давнее желание - покататься на коньках в своё удовольствие с семьей и близкими.
Вас порадует профессиональный качественный лед, вкусная еда и напитки в кафе.

Уточняйте расписание и приходите к нам!

РАСПИСАНИЕ
УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Прокат коньков

300 р

Аренда льда

от 5000 р

Массовые катания

500 р

АРЕНДА ЛЬДА
Наилучшее качество льда для профессиональных
тренировок от 5 000 руб
Оставьте заявку и мы вам перезвоним для уточнения свободного времени для аренды
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

О вас узнает ВЕСЬ район!

Более 10 000 жителей района Парнас увидят вашу рекламу и воспользуются вашими услугами или купят товары!

1. КОЛИЧЕСТВО потенциальных клиентов:

10 000 человек (проходимость арены в месяц)

2. СТОИМОСТЬ одного рекламного места:

5000 ₽ / месяц (без учета печати и монтажа)

3. РАЗМЕР рекламоносителя: 960 мм х 3000 мм


По вопросам размещения рекламы

обращайтесь по телефону:

8 (911) 000-61-62

Отправить заявку

1. КОЛИЧЕСТВО потенциальных клиентов: 10 000 человек (проходимость арены в месяц)

2. СТОИМОСТЬ одного рекламного места: 5000 ₽ / месяц (без учета печати и монтажа)

3. РАЗМЕР рекламоносителя: 1200 мм х 2400 мм


По вопросам размещения рекламы

обращайтесь по телефону:

8 (911) 000-61-62

Отправить заявку
ПАРТНЕРЫ
ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА «КРАСНАЯ РАКЕТА» приглашает на тренировки по хоккею с шайбой детей 3+ и взрослых
  • Мы работаем успешно более 7 лет
  • Тренеры высшей категории, работающие в системе ХК «СКА»
  • Первое занятие БЕСПЛАТНО, экипировку ПРЕДОСТАВЛЯЕМ бесплатно
  • Вечерние тренировки
  • Находимся на Парнасе
  • Новый каток пр. Культуры 61, арена «Лед-2»
Какие уникальные отличия от других хоккейных школ?
Новые учащиеся занимаются в мини группе до 4х человек, а не в общей массе.
Мы создали уникальный продукт – «Тетрадь хоккеиста», которого нет ни у одной хоккейной школы Санкт-Петербурга. Данная тетрадь мотивирует хоккеиста, заинтересовывает и решает образовательные задачи. Подробно здесь
Мы создали новую систему оплаты, которая позволяет оплачивать не на месяц, а на половину месяца. Это позволит Вам сэкономить деньги в случае, если Вы не будете заниматься весь месяц. Так же есть разовая оплата, оплата производится день в день перед тренировкой и абонемент на месяц со скидкой
Теперь вам не нужно таскать форму с собой, и Вы избавитесь от неприятных запахов дома, так как у нас есть сушилка, в которой Вы можете на постоянной основе хранить форму. Подробно здесь
Почему выбирают нас?
Сильный и опытный тренерский состав с высшим профессиональным образованием. Тренеры высшей категории работающие в системе ХК «СКА». Вашему ребенку гарантирован профессиональный подход.
Наличие программы подготовки, утвержденная «Федерацией хоккея России». Ваш ребенок будет развиваться поэтапно, не перескакивая обучение.
Наличие материально-технической базы. Две стандартные-регламентные ледовые площадки, два зала ОФП, зал для работы с клюшкой, 8 больших раздевалок, две больших парковки, кафе, сушильные комнаты. Все находится в одном месте
Система перерасчетов тренировок по абонементам. Если Ваш ребенок заболел, то мы пересчитаем тренировки на следующий месяц.
Удобное время занятий. Все тренировки проходят вечером в будние дни после работы садиков и школ. А в выходные Вы можете спокойно отдыхать
Наличие специальных предложений (скидка 15% для многодетных семей и на второй абонемент для одной семьи, первая тренировка бесплатная, форму на первую тренировку бесплатно, первые тренировки в мини группе, абонемент на сушилку со скидкой)
С расписанием, стоимостью и многим другим, Вы можете ознакомиться на нашем сайте krasnaya-raketa.ru
Отзывы о нашей школе здесь https://vk.com/topic-123316100_33927988
и здесь https://yandex.ru/search/touch/?text=Красная%20рак…
Запись по телефону +7(812)907-95-83
или через WhatsApp +7(812)907-95-83
Школа фигурного катания Golden Ice основана в 2016 году чемпионами мира Анастасией Юрченко и Мариной Сысцовой.

Школа создала уникальную методику тренировок по программе раннего развития детей и программе спортивной подготовки, позволяющую детям не только успешно осваивать азы фигурного катания на коньках, но и добиваться высоких спортивных результатов.
О ШКОЛЕ
АРЕНА ЛЕД-2
АРЕНА ЛЕД-3
ЗАПИШИТЕСЬ НА
БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ:
Лучшая частная школа
Санкт-Петербурга по результатам командного первенства 2021 и 2022 годов
Школа под руководством
чемпионов мира и заслуженных мастеров спорта
Занятия в каждом районе города в удобное утреннее или вечернее время
Группы любителей (взрослые)
• Обучение взрослых независимо от уровня подготовки
• Научим правильно и безопасно кататься
• Учитываем возраст, подготовку и пожелания спортсменов
• Поможем освоить элементы фигурного катания (от самых простых до сложных шагов, вращений, прыжков)
• Исполним вашу мечту
• Начать кататься никогда не поздно!
(Напишите нам, чтобы уточнить на каких аренах есть набор во взрослые группы)
Группы для детей 6-12 лет (юношеские и спортивные разряды)
• Подготовим к сдаче тестов по общей физической подготовке
• Подготовим к сдаче упражнений по скольжению
• Подготовим к выполнению разрядов
• Участие в спортивных сборах
Оздоровительные группы
• Научим правильно и безопасно кататься
• Оздоровление, обретение хорошей физической формы
• Поможем освоить элементы фигурного катания
• Подготовим к выступлениям на фестивалях
Группы для детей 3-5 лет
• Ребёнок встанет на лёд уже на первой тренировке
• Занятия для малышей проходят в форме игры
• Общее оздоровление и укрепление иммунитета
• Научим держать равновесие, безопасно и грамотно падать
• Заложим базу для дальнейшего развития в спорте
• Подготовим к первым выступлениям
ЗАПИСАТЬСЯ
Контакты:
Арена Лед-2:
8 (911) 000-61-62
9266162@mail.ru
Парнас, проспект Культуры, 61

Арена Лед-3:
8 (911) 099-61-62
9266162@mail.ru
Московский проспект, 133 (возле Максидома)

Арена Лед-4:
8 (911) 006-61-62
9266162@mail.ru
Газовая 10, лит з (м. Чкаловская)

График работы:
Ежедневно с 06:45 до 00:00
Контакты:
Арена Лед-1 и Лед-2:
8 (911) 926-61-62
8 (911) 000-61-62
Ленинградская область, Всеволожский район, проспект Культуры, 61

Арена Лед-3:
8 (911) 099-61-62
9266162@mail.ru
Санкт-Петербург, Московский проспект, 133

График работы:
Ежедневно с 06:45 до 00:00
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