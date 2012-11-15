Арена Ваших Побед "ЛЁД"

Ледовый каток «Лёд» - это спортивная профессиональная площадка регламентный лёд размером 26х56 метров. У нас 3 арены в двух районах города: ЛЕД 1-2 одинаково близко для жителей Парнаса и Девяткино, а арена ЛЕД-3 расположена между станциями метро Электросила и Московские ворота (возле Максидома). Можно поиграть в хоккей, отточить навыки фигурного катания, да и просто осуществить давнее желание - покататься на коньках в своё удовольствие с семьей и близкими.Вас порадует профессиональный качественный лед, вкусная еда и напитки в кафе.

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